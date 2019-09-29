В Воронеже из-за электричества в батареях эвакуировали жилой дом

В Воронеже жильцы многоэтажки пожаловались на падение напряжения в электросетях. Вместе с тем ток обнаружили в батареях отопления. Жильцов эвакуировали, проводится проверка.

Как рассказали в мэрии города, инцидент произошел в доме №92 по улице Хользунова. Жильцы сообщили в экстренные службы, что через батареи проходит электричество. На место выехали аварийные бригады, была прекращена подача электроснабжения и газа, пишет портал «Новости Воронежа».

В администрации уточнили, что жильцы двух подъездов многоэтажки эвакуированы. В доме работают аварийные службы, чтобы установить причину ЧП. Пострадавших нет. В качестве временного пункта обогрева для жильцов вызвали автобусы «Воронежпассажиртранс».

В мэрии также добавили, что авария не связана с пуском тепла, поскольку тот еще не начался.

В управляющей компании «Мастер», которая обслуживает дом, предположили, что электричество появилось в системе отопления из-за того, что собственники пытались таким образом сэкономить. В целях занижения показаний счетчика электричества нечистые на руку жильцы производят заземление через систему отопления. Разряд в этом случае идет на соседние квартиры.

В УК подчеркнули, что с наступлением холодов, граждане включают обогреватели, а система не рассчитана на увеличенное потребление энергии. «Спасет положение полная замена коммуникаций под современные типовые нагрузки. Это возможно только в рамках капремонта», – заключили в компании.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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