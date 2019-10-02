При строительстве детсадов в Ингушетии пропало 38 млн рублей

Сотрудники СУ СКР по Ингушетии предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при строительстве детсадов генеральному директору компании «Проф-Строй». Как сообщили в пресс-службе СКР, в 2018 году гендиректором компании «Проф-Строй» в ходе строительства двух детских садов представил заказчику в лице Минстроя Ингушетия акты приемки выполненных работ.

Эти документы содержали заведомо ложные сведения об их выполнении. В результате обвиняемый незаконно завладел более чем 38 млн рублей. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 02.10.19

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