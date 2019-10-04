Ингушский бизнесмен оставил сирот без квартир, а деньги присвоил

Ингушетия в отношении 36-летнего заместителя гендиректора компании «Мрия» возбуждено уголовное дело по подозрению в особо крупном мошенничестве с недвижимостью для сирот (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, Министерство образования и науки Ингушетии заключило контракты с ООО «Мрия», в рамках которых в 2016-2017 годах компания обязалась приобрести и предоставить благоустроенное жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Однако мужчина не приобрел и не предоставил необходимые квартиры, а полученные на эти цели из бюджета более 8 млн рублей он похитил и распорядился по своему усмотрению. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», на днях сотрудники СУ СКР по Ингушетии предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при строительстве детсадов гендиректору компании «Проф-Строй». По версии следствия, в ходе строительства двух детских садов бизнесмен предоставил заказчику в лице Минстроя Ингушетии акты приемки выполненных работ. Эти документы содержали заведомо ложные сведения об их выполнении. В результате обвиняемый незаконно завладел более чем 38 млн рублей.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 04.10.19

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