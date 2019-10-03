В Подмосковье фура раздавила крокодила

В Подмосковье грузовик сбил крокодила. Экзотическое животное от полученных травм скончалось.
Инцидент произошел в селе Тарасовка Пушкинского района, передает телеграм-канал Mash. Крокодил выполз на Ярославское шоссе, грузовик не успел затормозить и наехал на животное.
Произошедшим заинтересовалась полиция. В МВД сообщили о начале проведения проверки. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, а также выясняют личность хозяина крокодила.
Предположительно, зверь сбежал из передвижного цирка, который на днях заезжал в поселок.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 03.10.19
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