Полиция три часа гонялась по Москве за сыном топ-менеджера МТС

Сын вице-президента компании МТС Руслана Ибрагимова Алан был задержан полицейскими после трехчасовой погони. Когда нарушителей все-таки удалось остановить, их пришлось силой вытаскивать из салона.

Как передает телеканал РЕН ТВ, 25-летний Алан Ибрагимов не остановился свой спорткар по требованию правоохранителей, а затем три часа пытался скрыться от стражей порядка. Полицейским удалось загнать вишневый BMW во двор, однако и тогда нарушители и не думали сдаваться.

Правоохранители были вынуждены разбить стекло автомобиля, после чего Ибрагимов был задержан. Вместе с ним находился его друг Никита Калгашкин. По данным СМИ, водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а в салоне BMW нашли пистолет.

При задержании Ибрагимов заявил, что не хотел звонить папе до последнего момента, так как сам «решает вопросы», извинился перед сотрудниками ГИБДД и отметил, что стыдится всей этой ситуации.

Позже выяснилось, что сын топ-менеджера МТС многократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости. Теперь ему грозит уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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