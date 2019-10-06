Автобус с туристами вылетел с трассы под Нижним Новгородом и перевернулся: 10 раненых (ФОТО)

Автобус с туристами перевернулся утром 6 октября на трассе в Нижегородской области. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство завалилось на бок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, в автобусе находилось около 20 человек.

Позже в областном управлении МЧС сообщили, что ДТП произошло на автодороге Гагино – Большое Болдино в Гагинском районе у села Паново-Осаново. Пострадали 10 человек, детей среди нет. Характер травм у пострадавших в ведомстве не уточнили.

Туристический автобус вылетел с дороги в кювет и перевернулся, фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Раненых доставляют в Гагинскую центральную районную больницу и в Большеболдинскую ЦРБ.

В УГИБДД сообщили, что авария произошла в 9:40 мск. По информации ведомства, водитель туристического автобуса Mercedes на повороте не справился с управлением и машина опрокинулась, передает ТАСС.

Движение на автодороге не затруднено, отметили спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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