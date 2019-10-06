Выросло число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом под Нижним Новгородом

Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом с Нижегородской области выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные областного минздрава. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

По данным ведомства, 7 человек получили травмы средней степени тяжести, у остальных легкие травмы.

В региональном управлении МЧС уточнили, что 7 пострадавших доставлены в Гагинскую центральную районную больницу, шесть – в Большеболдинскую ЦРБ, еще семь – в Починковскую ЦРБ. Остальные 9 пассажиров будут доставлены в гостиницу села Большое Болдино. Всего в автобусе находилось 29 человек, включая водителя.

ДТП случилось утром 6 октября около села Паново-Осаново в Гагинском районе области. Туристический автобус из Саратована повороте вылетел с дороги и перевернулся. Автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино, где находится музей-заповедник Александра Пушкина, сообщает РИА «Новости».

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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