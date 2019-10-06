Очередной массовый расстрел в США: убиты 4 человека, еще 5 ранены

Четыре человека погибли при стрельбе в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает телеканала CNN со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, неизвестный ночью зашел в бар Tequila KC и открыл огонь по посетителям. Ранения получили 9 человек, четверо из них скончались на месте. Остальных доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Личности погибших пока не установлены.

Стрелок еще задержан, отметили в полиции. Как сообщил представитель полиции Томас Томасик, у правоохранителей еще нет точного описания внешности преступника. «Мы не знаем точно, сколько всего было стрелявших», – добавил он.

Полицейские изучают записи камер наружного видеонаблюдения. Территория возле бара оцеплена.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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