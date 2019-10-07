Первый в России штраф за курение на балконе выписали в Ставропольском крае

Жителю Ставрополья выписали первый штраф в России за пожар из-за неосторожного курения на балконе. Мужчина наказали на 4 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев.

По его словам, пожар произошел 3 октября в многоэтажке в городе Изобильный. Никто не пострадал. Как выяснилось, причиной возгорания стала неосторожность при курении на балконе. На виновника происшествия составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», а суд вынес решение о штрафе в размере 4 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», новые правила пожарной безопасности начали действовать в России 1 октября. С этой даты вступил запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков и запуск петард и фейерверков. При обсуждении новых правил возникли предположения, что под запретом окажется не только готовка шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение. В МЧС уточнили, что курить на балконах все же можно, при условии отсутствия угрозы пожарной безопасности.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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