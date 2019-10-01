В России вступил в силу закон об использовании открытого огня на балконах

В России вступил в силу запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков и запуск петард и фейерверков.

Ранее МЧС России сообщало, что в соответствии правительственным постановлением «О внесении изменений в правила противопожарного режима» будет запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

При обсуждении новых правил возникли предположения, что под запретом окажется не только готовка шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение. В МЧС поспешили с разъяснениями, что курение на балконах все же можно, при условии отсутствия угрозы пожарной безопасности.

Если в результате непотушенного окурка возникнет пожар, виновнику грозит штраф на сумму до 5 тыс. рублей. Изменения также коснулись работы кинотеатров и медицинских учреждений, которые по новым правила будут обязаны информировать о действиях в случае возникновения пожара.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.19

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