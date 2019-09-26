Жителям России запретили курить на балконах

Кабмин России одобрил изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Новые правила, инициированные МЧС, заработают с 1 октября. Со следующего месяца россиянам нельзя будет курить на балконах, жарить шашлыки и зажигать свечи.

Однако запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не распространяется на специальные места для курения, сообщает ТАСС.

Также новые правила вводят новые требования к обеспечению пожарной безопасности медучреждений и кинотеатров. Теперь кинотеатры перед сеансами будут информировать зрителей о действиях в случае возгорания. А палаты для детей и тяжелобольных должны оборудоваться преимущественно на первых этажах больниц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

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