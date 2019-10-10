В Воронеже на мусорном полигоне нашли мертвого младенца

В Воронеже следователи устанавливают личность женщины, выбросившей на помойку свою новорожденную дочь.

Тело ребенка в черном полиэтиленовом пакете было обнаружено накануне на полигоне мусоросортировочного завода ОАО «Экотехнологии», сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Сыщики назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы в том числе определить генотип новорожденной и ДНК-профиль, направили запросы в медучреждения по женщинам, стоящих на учете по беременности, а также опросили работников мусоросортировочного завода.

«Следователями совместно с сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры, направленные на установление личности женщины, совершившей преступление», – говорится в сообщении ведомства. Расследование дела продолжается.

Воронеж, служба информации РИА «Новый День»

Воронеж. Другие новости 10.10.19

Доказательства вины – «Гугл», «Википедия», записи во «ВКонтакте». В Екатеринбурге продолжается суд по делу о нежелательной организации (ФОТО). / «Они надели на себя корону»: директор скандального онкоцентра им. Блохина попросил помощи у Минздрава. / «Пол закачался и монитор»: Иркутск тряхнуло на 4 балла. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»