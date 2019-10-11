В Саратове нашли мертвой пропавшую девятилетнюю девочку

В Саратове более тысячи человек искали 9-летнюю девочку, которая ушла в школу и не вернулась. Тело ребенка обнаружили в гаражном комплексе. Подозреваемый в убийстве школьницы задержан. Возбуждено уголовное дело.

9-летняя Лиза Киселева вышла из дома утром 9 октября. В школе сообщили, что ребенка там не было. Родители также не знали, где находится их дочь. Были организованы поиски, в которых приняли участие более тысячи волонтеров и местных жителей.

Областное управление СКР возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Правоохранители изымали записи с камер наблюдения по пути девочки в школу, опрашивали возможных свидетелей и одноклассников ребенка.

В ночь на 11 октября организация «Лиза Алерт» сообщила о приостановке поисков до проверки информации. Тело ребенка найдено в гараже. Эту информацию ближе к утру подтвердил зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Официального подтверждения от полиции опубликовано не было.

Местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что задержан подозреваемый в убийстве девочки. Мужчина якобы сознался в преступлении и указал, где спрятал труп.

На месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен человек, которые были заняты поисками. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором по их предположению увозили задержанного, передает «Интерфакс».

«Собравшиеся стали раскачивать автомобиль полиции в котором по их предположению пытались увезти задержанного. Машину открыли, там задержанного не оказалось. – сообщил собеседник агентства, – Выяснилось, что предполагаемого преступника вывели для совершения с ним следственных действий».

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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