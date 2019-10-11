«Заигрались в демократию»: в Госдуме выступили за возврат смертной казни после убийства девочки в Саратове

Депутаты Госдумы от Саратовской области высказались за отмену моратория на смертную казнь в связи с убийством в Саратове 9-летней девочки. Парламентарии предложили ввести высшую меру наказания, опубликовав соответствующие поста на своих страницах в соцсетях.

«Нужно вернуть смертную казнь», – написал депутат Евгений Примаков в своем Facebook, отметив в комментариях, что выступает против того, что убийцу содержали в тюрьме на деньги налогоплательщиков. «Почему это надо кормить, отапливать ему камеру, следить чтобы оно не болело, – возмутился парламентарий. «Почему это должны делать все мы, включая родных [жертвы преступника]», – резюмировал он. В комментарии пресс-службе Госдумы депутат заявил, что выступает за то, чтобы «в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству».

За идею возвращения смертной казни для «педофилов, убийц, насильников, террористов» выступила также депутат Ольга Алимова. «Заигрались в демократию и толерантность, – написала она в Facebook. – Вернуть смертную казнь в Россию!» «Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села», – отметила она.

Их поддерживает уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Ранее она заявила о необходимости вернуть смертную казнь для убийц детей.

В свою очередь депутат Ольга Баталина призвала принимать решения только на спокойную голову. «Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают – требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения только на спокойную голову», – написала парламентарий в своем Facebook.

Депутат Николай Панков заявил, что убийцу ребенка нужно покарать по всей строгости закона.

Со своей стороны депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести химическую кастрацию после убийства девочки в Саратове. «Те, кто совершил насилие над детьми – эти люди могут подвергаться химической кастрации и, возможно, специальному после освобождения контролю», – заявил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва». Кроме того, по его мнению, необходимо ввести «специальную базу данных педофилов», чтобы держать их под контролем и не допускать их «на работу, где есть дети».

Ранее в Сети появилась петиция к президенту РФ Владимиру Путину с требованием вернуть смертную казнь «за доказанные преступления против жизни детей» или ввести «гарантированное пожизненное заключение». За несколько часов ее подписали около 24 тыс. человек.

Девятилетняя школьница пропала утром 9 октября по дороге в школу. В поисковой операции были задействованы добровольцы, сотрудники МЧС, полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В ночь на 11 октября стало известно, что ребенок найден мертвым. Саратовское управление СКР сообщило о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 35-летний местный житель, он сознался в содеянном. Подозреваемый ранее был судим за насильственные действия сексуального характера и ряд других тяжких преступлений. Жители Саратова ночью устроили стихийный митинг. Несколько сотен человек требовали от полицейских выдать им убийцу ребенка. Люди разошлись к утру.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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