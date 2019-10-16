«Не выдержал издевательств и унижений»: осужденный покончил с собой в колонии Соликамска

В исправительной колонии № 9 в городе Соликамске Пермского края совершил суицид один из осужденных.

По информации регионального управления УФСИН, тело заключенного обнаружили накануне. Врачи безуспешно пытались реанимировать мужчину. Следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в своем Facebook, что в колонии погиб Иван Жужгов. По его данным, осужденный не выдержал «издевательств, унижений и давления, рабского труда в швейном цехе и вымогательств со стороны активистов ".

Общественник отметил, что погибшего «принуждали работать в швейном цехе <…> по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю», выполняя заказы для нефтяных компаний и силовых структур.

Стоит отметить, что за последний месяц это уже третий инцидент в соликамской колонии. 22 сентября двое заключенных ИК-9 надругались над осужденным, после чего в колонии произошла массовая драка, в которой пострадали до 30 человек, трое из них были госпитализированы. 6 октября один из заключенных колонии в знак протеста против издевательств и вымогательств залез на вышку и потребовал встречи с прокурором, угрожая спрыгнуть вниз. После прибытия прокуроров он слез с вышки.

Ранее омбудсмен Пермского края Павел Миков заявлял о наличии в ИК-9 значительных недостатков в организации соблюдения режима и надзора, которые ставят под угрозу личную безопасность заключенных.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 16.10.19

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