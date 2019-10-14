Возбуждено уголовное дело после публикации видео с пытками в карельской колонии

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) после появления в Сети видео, на котором сотрудники петрозаводской исправительной колонии №9 избивают заключенного. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Карелии. По его данным, инцидент произошел в феврале 2014 года.

Как сообщает СКР, на видео сотрудники ИК-9, «явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении». Имена сотрудников колонии, избивших заключенного, не называются, так и не уточнятся, есть ли задержанные по этому делу. «В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что выложенный в интернете ролик с избиением осужденного ИК-9 сопровождает описание, в котором говорится, что заключенного в санчасти избивают якобы тогдашний замначальника колонии, нынешний начальник исправительного учреждения Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Ранее, в сентябре издание «Медиазона» сообщило о пытках в ИК-9, после чего Савельев обвинил журналистов в клевете и подал заявление в СКР.

Петрозаводск, служба информации РИА «Новый День»

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