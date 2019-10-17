Воронежец получил «условку» за систематическое истязание трех детей

Воронежский суд вынес приговор 25-летнему жителю Воробьевского района. Он признан виновным в систематическом истязании малолетних детей (пп.«а, г» ч.2 ст.117 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, с ноября 2018 года по февраль 2019 года осужденный систематически избивал детей сожительницы: двухлетнюю девочку и двух мальчиков 6 и 8 лет. Под незначительным предлогом и по надуманному поводу он избивал детей руками, ремнем и сухим деревянным прутом, а также заставлял их совершать тяжелые и непосильные для их возраста физические упражнения.

На предварительном следствии отчим вину признал частично, пояснив, что таким образом он воспитывал детей. Он был помещен под стражу. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, а также двоих пострадавших детей, которые к моменту производства следственных действий в силу возраста смогли дать показания, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев. Уголовное дело в отношении 29-летней матери детей, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), находится на рассмотрении в суде. Женщина лишена родительских прав, а по решению администрации Воробьевского муниципального района Воронежской области ее дети переданы под опеку бабушке по отцовской линии.

Воронеж, Иван Гридин

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