Число жертв ЧП в Красноярском крае растет

Число жертв ЧП в Красноярском крае увеличивается: если ранее говорилось о 12, то теперь МЧС сообщает о 15 погибших.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 2 часов по московскому времени на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края вода разрушила дамбу и затопила два временных рабочих общежития золотодобывающей артели.

На данный момент подтверждена гибель 15 человек, 14 человек доставлены в больницы, 13 числятся пропавшими.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Золотодобывающая артель «Сисим» возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу «Сибзолото», уточняет «Интефакс». Артель не зарегистрирована, добавляет РИА «Новости» со ссылкой на главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина, а дамба была построена кустарным способом с нарушением всех норм.

Красноярск, Игорь Юров

Красноярск. Другие новости 19.10.19

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