На одной из рек Красноярского края прорвало дамбу, погибли 12 человек

В Красноярском крае обрушилась дамба технологического водоёма. 12 человек погибли, 14 госпитализировано.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 2 часов по московскому времени на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате разрушения дамбы затопило два временных рабочих общежития золотодобывающей артели.

По данным администрации Щетинкинского сельсовета, инцидент произошел из-за обильных осадков, которые подмыли сооружение: далее все разрушения стали происходить по цепочке, пишет «Интерфакс».

У РИА «Новости» другая версия: «Прорыв был, вероятно, из-за большого количества воды. Осадки здесь ни при чем. Волна была в высоту около четырех-пяти метров, – цитирует издание собственный источник в той же администрации. – Она представляла собой сель. Это же отстойники. Там глина, камни, грязь и вскрыша».

«Cледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), – сообщили в СК РФ. – 19 октября 2019 года в ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. В результате происшествия по предварительным данным погибли 12 человек, госпитализированы в медицинские учреждения 14 пострадавших рабочих. Количество пострадавших будет уточняться.

В Красноярский край направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

Красноярск, Игорь Юров

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