Задержан руководитель рудника, на котором из-за прорыва дамбы, погибли люди

Правоохранительные органы задержали генерального директора, начальника участка и одного из горных мастеров рудника ООО «Сисим», на территории которого утром 19 октября произошло ЧП.

Как уже сообщал «Новый День», около 6 часов по местному времени (2 часов мск) на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края вода разрушила дамбу и затопила два временных рабочих общежития золотодобывающей артели.

На данный момент подтверждена гибель 15 человек, еще 6 до сих пор числятся пропавшими. В течение суток спасатели обследовали береговую линию и русло реки Сейба в радиусе 9 км от места происшествия. Работают кинологи. Поиски осложняются погодными условиями: температура воздуха опустилась ниже -5, идет сильный снег.

Сегодня утром возобновили разборы завалов. На месте работают криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). В рамках расследования и задержали руководителя рудника и двух его подчиненных, сообщает telegram-канал 112. Всех троих доставили на допрос к следователям.

Напомним, в правительстве Красноярского края заявили, что золотодобывающая артель «Сисим» принадлежит холдингу «Сибзолото», но не была официально зарегистрирована, а разрушенная дамба была построена кустарным способом с нарушением всех норм.

Красноярск, Игорь Юров

Красноярск. Другие новости 20.10.19

В Турции погибла 5-летняя туристка из России. / «Манипуляция в стиле Геббельса». Школьников обязали заполнять странные анкеты, родители в шоке (ДОКУМЕНТЫ). / Спасатели нашли семерых из тринадцати пропавших в Красноярском крае. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»