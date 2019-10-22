В Красноярском крае ищут сейф с золотом, пропавший после прорыва дамбы

Правоохранители ищут сейф с золотом, пропавший после прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. В нем находилось несколько килограммов драгоценного металла, который был сдан на хранение в золотоприемную кассу золотодобывающей артели «Сисим». Сотрудники этого предприятия погибли во время инцидента.

Об исчезновении сейфа с золотом сообщает издание FlashSiberia со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По его информации, драгметалл находился в нежилом доме под усиленной охраной – сейф посменно «охраняли автоматчики». Этот дом смыло волной, возникшей из-за разрушения дамбы, рассказал собеседник издания. В настоящее время ведутся поиски пропавшего сейфа, добавил он. Глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин в свою очередь сообщил, что спасатели проверяют все завалы, которые попадаются на их пути, уточняет РЕН ТВ. Сами охранники считаются пропавшими без вести.

Как сообщал «Новый День», ранним утром 19 октября на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате были затоплены два временных рабочих общежития артели. Погибли 15 человек, еще 5 человек до сих пор числятся пропавшими. Сегодня утром их поиски возобновились. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). К настоящему времени 14 жертв опознаны родственниками. Потерпевшими признаны 29 человек.

Следователи задержали генерального директора, начальника участка и одного из горных мастеров рудника ООО «Сисим». Накануне все трое решением суда были заключены под стражу на два месяца, сообщает Следственный комитет. Начальник участка в ходе допроса полностью признал вину, «раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием», отметили в СКР. В то же время директор и горный мастер свою вину отвергли.

Следователи к настоящему времени допросили 185 свидетелей, провели шесть обысков и семь раз осмотрели место происшествия. Установлено, что дамбы были возведены без каких-либо разрешительных документов для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней части, после чего потоки воды разрушили еще четыре гидротехнических сооружения. Как полагает представитель Ростехнадзора, разрушение дамб произошло «из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации», заявил СКР.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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