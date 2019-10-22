Прорыв дамб на прииске в Сибири: жертв уже 17, найден пропавший сейф с 18 кг золота

Число погибших при прорыве дамб на реке Сейба в Красноярском крае выросло до 17 человек. Ранее сообщалось о 15 жертвах происшествия.

По информации Следственного комитета РФ, к настоящему времени найдены тела еще двух погибших рабочих из числа без вести пропавших. Поиски еще трех пропавших сотрудников золотодобывающего предприятия продолжаются.

СКР также сообщает об обнаружении пропавшего после прорыва дамб сейфа с золотом. Закрытый металлический ящик был найден сотрудниками МЧС после осушения одной из заводей прииска. В сейфе обнаружили 9 опломбированных колб, в которых, по всей вероятности, находится чистое золото, отметили в ведомстве. Кроме этого, в сейфе найдены 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Все находки изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. По данныv источника РИА «Новости», весь найденного золота составила 18 кг.

В Следственном комитете отметили, что будут ходатайствовать перед судом о наложении ареста на золото для возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

Ранее о пропаже сейфа в ходе допроса сообщил гендиректор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим». Сейф находился в техническом помещении, которое смыла волна воды при прорыве дамб.

Накануне суд санкционировал арест на два месяца гендиректора ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка этого же предприятия.

Сегодня по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли 17 человек, передано в Главное следственное управление СКР для наиболее объективного и всестороннего расследования.

Как информировал «Новый День», ранним утром 19 октября на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате были затоплены два временных рабочих общежития артели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ). К настоящему времени 14 жертв опознаны родственниками. Потерпевшими признаны 29 человек.

Москва, Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Красноярск. Другие новости 22.10.19

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