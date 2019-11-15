После прорыва дамб на золотом прииске возбудили дело о загрязнении реки

Прокуратура Красноярского края добилась возбуждения уголовного дела по факту загрязнения реки Сисим тяжелыми металлами.

Сотрудники Красноярской природоохранной прокуратуры вместе со специалистами Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора провели выездную проверку, в ходе которой было отобрано более 20 проб воды.

«По результатам лабораторных исследований природной воды реки Сисим установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ. Вред, причиненный водному объекту реке Сисим в стоимостном выражении, составил свыше 2 млн рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.

Краевое управление СКР после изучения материалов приняло решение о возбуждении уголовного дела по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Как информировал «Новый День», ранним утром 19 октября на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате погибли 17 человек, были затоплены два временных рабочих общежития артели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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