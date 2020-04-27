В Красноярском крае нашли тело пропавшего при прорыве дамбы рабочего

В Курагинском районе Красноярского края обнаружено тело сотрудника золотодобывающего предприятия. Мужчина был признан пропавшим без вести в прошлом году, когда на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб.

Человеческие останки обнаружил местный житель и обратился в полицию, сообщили в региональном главке МВД. На место происшествия незамедлительного была направлена следственно-оперативная группа.

Личность погибшего установили с помощью дактилоскопической экспертизы. «Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия Азимов Д.А. 1987 г.р., который пропал без вести в октябре прошлого года», – уточнили правоохранители.

19 октября 2019 года на реке Сейба произошло разрушение пяти дамб золотодобывающего предприятия «Сисим». В результате погибли 17 человек, были затоплены два временных рабочих общежития артели. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

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