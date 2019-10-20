Следствие: в Красноярском крае разрушены пять дамб, возведенные с грубейшими нарушениями

В Красноярском крае оказались разрушены пять дамб. Все они были возведены незаконно.

Как уже сообщал «Новый День», около 6 часов по местному времени (2 часов мск) 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края вода разрушила дамбу и затопила два временных рабочих общежития золотодобывающей артели.

На данный момент подтверждена гибель 15 человек, еще 5 до сих пор числятся пропавшими.

В качестве приоритетной версии следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Сегодня утром в рамках возбужденного по факту ЧП уголовного дела следователи задержали генерального директора, начальника участка и одного из горных мастеров рудника ООО «Сисим».

«В ходе допросов директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка этой же организации, свидетелей и очевидцев, а также изучения изъятой в ходе обысков и запрошенной у контролирующих органов документации выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели, – сообщили в СК РФ. – Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования.

Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу».

Красноярск, Игорь Юров

Красноярск. Другие новости 20.10.19

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