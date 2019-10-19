Спасатели нашли семерых из тринадцати пропавших в Красноярском крае

Семеро из тринадцати пропавших без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае найдены. Они живы. Об этом сообщили в МЧС.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 6 часов по местному времени (2 часов мск) на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края вода разрушила дамбу и затопила два временных рабочих общежития золотодобывающей артели.

На данный момент подтверждена гибель 15 человек, 9 находятся в больнице, 6 числятся пропавшими. Всего в артеле работало 174 человека. Поиски людей продолжаются. Работы по ликвидации последствий ЧП приостановлены и продолжатся утром.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Золотодобывающая артель «Сисим» возле села Щетинкино в Красноярском крае принадлежит холдингу «Сибзолото», уточняет «Интефакс». Артель не зарегистрирована, добавляет РИА «Новости» со ссылкой на главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина, а дамба была построена кустарным способом с нарушением всех норм.

Красноярск, Игорь Юров

Красноярск. Другие новости 19.10.19

В институте повышения квалификации МВД убили бойца спецназа. / Семья мужчины, убитого при попытке ограбления банка, уехала из Екатеринбурга. / Жестокое убийство молодой женщины, религиозные откровения вице-губернатора, смерть в банке и первый снег – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»