Российский ледокол терпит бедствие у берегов Норвегии. На его борту 33 человека

Российский ледокол подал сигнал бедствия во время шторма у западного побережья Норвегия. Об этом сообщает во вторник Норвежский объединенный спасательный координационный центр в своем твиттере.
На борту судна, название которого не уточняется, 33 человек. Ледокол в 06:36 по местному времени, находясь западнее портового города Олесунна, подал по радиосвязи сигнал Mayday.
Как отмечают спасатели, судно изначально потеряло мощность двигателей, но позже экипаж смог восстановить работу двух из четырех двигателей и начать маневрирование. На помощь к нему направлены три спасательных буксира.
Осло, служба информации РИА «Новый День»
Осло. Другие новости 22.10.19
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