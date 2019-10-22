Ложный SOS: на российском ледоколе у берегов Норвегии все в порядке, заверили власти

В Росморречфлоте заявили о случайности подачи сигнала бедствия российским ледоколом «Тор» у берегов Норвегии во время шторма. Это произошло после обесточивания части оборудования.

В ведомстве заверили, что у судна нет никаких проблем, а экипаж находится в безопасности, передает ТАСС. Представитель Росморречфлота заявил, что тревога отменена, судно следует дальше по маршруту.

Ранее СМИ сообщали, что ледокол 17 октября вышел из порта Санкт-Петербурга и направлялся на Ямал. По последним данным Росморречфлота, судно в настоящее время следует в Мурманск.

Ранее сегодня норвежская спасательная служба сообщила о получении сигнала бедствия от российского ледокола с 33 людьми на борту на западном побережье Норвегии. Отмечалось, что двигатели судна потеряли мощность, но позднее экипаж восстановил работу двух из четырех двигателей. На место были направлены спасательные буксиры.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.10.19

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