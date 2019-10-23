«Не испугалась и защитила подругу»: курским школьницам удалось спастись после нападения мужчины с ножом (ФОТО)

В Курской области полицейские ищут мужчину, напавшего с ножом на двух школьниц. Инцидент произошел в поселке Свобода Золотухинского района. Девятиклассниц спасло то, что одна из них не растерялась и оказала нападавшему отпор – злоумышленник в итоге сбежал. Правоохранители опубликовали фоторобот нападавшего.

Вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на двух 15-летних школьниц вблизи монастыря Коренная пустынь вечером 21 октября, когда те возвращались с тренировки по боксу. Злоумышленник схватил одну девочек и пырнул в руку, после чего приставил к горлу нож, сообщает издание dddkursk.ru. Ее подруга не испугалась – одной рукой схватила за лезвие ножа, а другой прыснула в лицо нападавшему из перцового баллончика. Мужчина отпустил школьницу и убежал. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице с сильным порезом.

Задержать преступника по горячим следам не удалось. Полицейские распространили фоторобот нападавшего. «Мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза темные. Впалые щеки и глаза», – сообщает региональное управление МВД РФ. По данным полиции, злоумышленник был одет в брюки и кофту камуфляжного цвета, на ногах – темные кроссовки, на голове – темная кепка.

Фоторобот злоумышленника, напавшего на школьниц, источник: ГУ МВД РФ по Курской области

Курск, служба информации РИА «Новый День»

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