В колонии Татарстана поймали кошку-наркокурьера

В исправительной колонии №10 в Татарстане изловили кошку, у которой в ошейнике находились наркотики. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Осужденный приручил местную кошку, а затем отдал ее одному из освободившихся. Животное несколько дней не кормили, а затем выпустили неподалеку от колонии, надев на него ошейник, начиненный гашишем. Голодная кошка отправилась к хозяину.

Сотрудники колонии пушистого наркокурьера задержали и обыскали. Наркотики и кошку передали полиции.

Примечательно, что это не первый случай в истории этого же исправительного учреждения. Подобное произошло в 2010 году.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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