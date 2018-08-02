В тульской колонии поймали кота-наркокурьера

В исправительной колонии общего режима в Туле изловили кота, который переносил наркотики, предназначенные для заключенных. Удалось задержать и наркодилеров, которые использовали животное в качестве курьера.

Схему с котиком придумал бывший заключенный. При освобождении он взял с собой кота, который жил на территории колонии. Питомцу сшили специальный ошейник с кармашком для наркотических веществ.

Животное несколько дней не кормили, а потом выпустили. Злоумышленники рассчитывали, что кот в первую очередь проверит кормушку в колонии на наличие пищи. Пушистый наркокурьер так и поступил, там его и задержали правоохранители.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний житель Киреевского района и его сообщница – 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено по предварительным данным 5,79 г наркотического средства – «гашиш» и 1,56 г амфетамина», – рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Кроме того, дома у задержанных нашли еще 10 г амфетамина и 20 г спайса, а также электронные весы, упаковочный материал и пакет с веществом растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемые арестованы.

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

Тула. Другие новости 02.08.18

В Керчи предприниматель перевозил мусор с пляжей на городское кладбище. / В Екатеринбурге на пенсионерку напала собака: женщину оперируют. / Держал жертву и избивал палкой: по делу о пытках арестован еще один тюремщик. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»