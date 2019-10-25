Более 60 студентов отравились на всероссийском слете в Ярославле

Число обратившихся за медицинской помощью участников всероссийского слета Национальной лиги студенческих клубов в Ярославле достигло 65 человек, 29 из них были госпитализированы. Об этом сообщает ИА «Regnum» со ссылкой на информированный источник. У заболевших симптомы пищевого отравления – тошнота, рвота, повышение температуры, уточняет ОТР.

В настоящее время в больнице остается 29 человек. Все участники слета, почувствовавшие недомогание, проживали в гостинице «Святой Георгий».

Само мероприятие началось 23 октября. На следующий день 24 участника слета попали в инфекционную больницу.

Точный диагноз пока не установлен. Биологические материалы больных отправлены на лабораторные исследования.

Областная прокуратура проводит проверку по факту госпитализации участников студенческого форума. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организации питания участников форума», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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