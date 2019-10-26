Во Владимире две пьяные школьницы нападали на прохожих

Во Владимире две девочки 15 и 16 лет совершили несколько нападений на прохожих. Пьяные школьницы выбирали своих жертв среди женщин и детей. Возбуждено четыре уголовных дела.

Первой от нападения пострадала девочка, направлявшаяся в школу. «Одна из несовершеннолетних схватила ребенка за волосы, отбросила на асфальт, а затем у потерпевшей похитили деньги и дорогостоящий мобильный телефон», – сообщили в СКР.

Мама пострадавшей обратилась в полицию. Злоумышленниц удалось задержать по «горячим» следам. Установлено, что хулиганки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские и следователи также установили причастность школьниц к другим нападениям. В течение часа с 7 до 8 утра они напали еще на четверых женщин, старались вырвать из их рук сумку, где находились дорогие телефоны и деньги. Потерпевшим удалось вырваться и убежать.

В общей сложности в отношении девочек возбуждено четыре уголовных дела по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в двух случаях сопряженное с насилием).

15-летнюю подозреваемую отправили под стражу. Она воспитывалась в детском доме, откуда регулярно сбегала, склонна к дивиантному поведению, трудно поддается воспитанию, состоит на учетах в органах системы профилактики.

Вторая школьница воспитывается в неполной семье, ее передали под контроль мамы и органов системы профилактики.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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