В Подмосковье задержали студента техникума, готовившего массовое убийство

В Подмосковье задержали учащегося луховицкого аграрно-промышленного техникума. По данным следователей, он готовился убить своих однокурсников и преподавателя.

Информацию о подготовке массового убийства следователи получили из переписки студента в одном из мессенджеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Учащийся третьего курса собирался применить пистолет и взрывчатку.

После задержания у подозреваемого нашли предмет, похожий на пистолет. Экспертиза установит, является ли изъятое оружие боевым. Взрывчатых веществ в ходе обыска у молодого человека не нашли.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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