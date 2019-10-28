В Брянске годовалая девочка утонула в бассейне

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в бассейне. Малышке был всего год от роду.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, в бассейне нежилого помещения, расположенного в Советском районе города Брянска, обнаружена годовалая девочка без признаков жизни. Малышка находилась в бассейне вместе с матерью. Других деталей ведомство не разглашает.

Местные СМИ пишут, что трагедия произошла в бассейне сауны, расположенной на улице Дуки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование продолжается.

Брянск, Служба информации РИА «Новый День»

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