В Рязанской области по вине пьяного отца погибли три маленьких ребенка

Рязанской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения после пожара в жилом доме в селе Сановка троих погибших детей. Как сообщили в пресс-службе СКР, уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, ночью 27 октября в результате неосторожного обращения с огнем ранее судимого 33-летнего мужчины, находившегося в состоянии опьянения и оставившего непотушенной сигарету, произошел пожар. В огне погибли находившиеся в доме малолетние дети мужчины – две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, наличие непогашенной судимости и другие данные, характеризующие личность подозреваемого, он был заключен под стражу. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, возникновения пожара и гибели детей, а также причин и условий этому способствующих. Расследование уголовного дела продолжается.

Рязань, Иван Гридин

Рязань. Другие новости 29.10.19

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