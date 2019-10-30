Москвич напал на полицейского с применением кошки и попал под уголовку

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после применения насилия к сотруднику полиции – мужчина бросил в полицейского кошку. Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сам инцидент произошел еще год назад, сообщает телеграм-канал Baza.

4 октября 2018 года жители жилого дома на улице Медынской в районе Бирюлево вызвали полицию из-за того, что один из жильцов Геннадий Щ., находясь в состоянии алкогольного опьянения, шумел на лестничной площадке, игнорируя замечания соседей. Рядом с ним находилась кошка кого-то из жильцов.

Прибывший по вызову правоохранитель попытался убедить дебошира пойти отдыхать домой, однако хулиган схватил кошку за холку, встряхнул ее, чтобы та выпустила когти, после чего бросил в лицо полицейскому. Разъяренное животное вцепилась в полицейского всеми лапами и сильно поцарапала. Мужчину задержали и отправили на ночь в камеру.

На допросах дебошир утверждал, что кошка сама прыгнула на полицейского.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.19

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