В Иванове задержали банду телефонных мошенников, которые действовали в разных регионах России. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков и похищали деньги доверчивых граждан.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в полицию поступило несколько заявлений о хищении денег, совершенных дистанционным путем. Во всех случаях схема преступления была одинакова: мошенники звонили клиентам банков и заявляли о попытке снятия денег со счета. Затем звонивший предлагал перевести средства на «безопасный» счет, граждане сами называли злоумышленникам все данные, которые позволяли списать деньги.

«Таким образом, мнимые сотрудники банка получали доступ к электронным счетам граждан и похищали их сбережения. Причиненный ущерб варьировался от 9000 до 20 000 рублей», – отметила Волк, добавив, что преступники постоянного места дислокации не имели – пытаясь запутать следы, они переезжали с места на место и совершали звонки из разных регионов страны.

В результате спецоперации силовики задержали девять подозреваемых – семь женщины и двух мужчин. По предварительной информации, задержанные могут быть причастны более чем к 50 эпизодам противоправной деятельности.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная с банковского счета». При обысках у подозреваемых изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт. Одного фигуранта суд поместил под стражу, остальные дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Иваново, Служба информации РИА «Новый День»

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