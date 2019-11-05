Студент умер в Москве после удаления зуба, возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти студента из Тувы после удаления зуба в одной из московских стоматологических клиник. Дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего), сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, в августе 2019 года в одной из клиник на юго-западе Москвы юноше удалили зуб. Через несколько дней подросток повторно обратился к врачу той же клиники из-за возникших осложнений. Спустя месяц у несовершеннолетнего открылось сильное кровотечение. В итоге студент попал в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в СКР.

1 ноября территориальный отдел Росздравнадзора по Москве сообщил, что в связи с поступившим обращением от уполномоченного по правам человека Тывы ведомство совместно со столичным управлением СКР проверят качество и своевременность оказания медицинской помощи студенту в московской стоматологической клинике «Все свои» и в детской городской клинической больнице №9 им. Г.Н. Сперанского, где юноша скончался.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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