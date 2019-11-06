В Чите из психбольницы сбежали опасные преступники

В Чите разыскивают двух пациентов психиатрической лечебницы. Сбежавшие были осуждены за убийство и кражу.

По данным Минздрава Забайкальского края, двое мужчин 27-ми и 23-х лет покинули Краевую психиатрическую больницу имени Кандинского в ночь на 6 ноября. Суд признал их недееспособными и направил на стационарное лечение.

Как сообщил источник «МК в Чите», пациенты могут представлять общественную опасность. Диагноз покинувших больницу мужчин не разглашается. Известно, что один из них был осужден за убийство, второй – за кражу.

Сотрудники регионального управления МВД подняты по тревоге, сбежавших ищут.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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