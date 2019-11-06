В Чите задержали преступников, сбежавших из психбольницы

Полицейские задержали двух пациентов психиатрической лечебницы, которые сбежали сегодня ночью. Прокуратура и СКР проверят медучреждение и выяснят, почему осужденным удалось беспрепятственно покинуть клинику.

В региональном управлении МВД сообщили о том, что один из сбежавших преступников был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Второго пациента задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции Черновский в Чите.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что один из пациентов обратился в больницу, так как во время побега повредил ногу и нуждался в медицинской помощи.

Двое мужчин 27-ми и 23-х лет покинули Краевую психиатрическую больницу имени Кандинского в ночь на 6 ноября. Суд признал их недееспособными и направил на стационарное лечение. Известно, что один из них был осужден за убийство, второй – за кражу.

После побега краевое управление СКР и прокуратура Забайкальского края заявили о начале проверки по факту халатности сотрудников клинической психиатрической больницы. Правоохранители выяснят, как была организована охрана пациентов, направленных на принудительное лечение.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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