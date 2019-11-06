«Боинг» почти с 500 пассажирами вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет «Боинг-777» авиакомпании Royal Flight, выполнявший рейс из Москвы в Доминикану, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности.

По данным источника в экстренных службах, после взлета в кабине пилотов сработал датчик давления масла в одном из двигателей, после чего командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает РИА «Новости». Лайнер благополучно приземлился в 04:20 после выработки топлива.

На борту лайнера находились 488 человек. Представитель перевозчика сообщил, что вылет самолета в Пунта-Кану намечен на 19:15. По его словам, пассажиров размещают в гостинице, часть из них решила дожидаться вылета дома.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

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