В Бийске смертельно отравились пять человек, еще двоих госпитализировали

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, сообщили в пресс-службе СКР. Тела были обнаружены утром 6 ноября в одном из жилых домов Бийска. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

По предварительным данным, накануне трагедии в дом к местной жительнице пришли гости, в том числе знакомая с 15-летней дочерью и 10-летним сыном. Хозяева и знакомые до позднего вечера выпивали, а затем легли спать. Наутро тела пяти человек, в том числе детей, были обнаружены с признаками отравления угарным газом.

Еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительной причиной ЧП могло стать неисправное печное отопление либо неправильная его эксплуатация. Следователи СК работают на месте происшествия, проводят осмотр, устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

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