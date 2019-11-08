Трагедия под Саратовом: мать и 4 детей насмерть отравились угарным газом

Семья из пяти человек погибла от отравления угарным газом в Саратовской области. Среди жертв – четверо детей.

Трагедия произошла в селе Узморье Энгельсского района. В одном из частных домов утром 8 ноября были обнаружены тела пяти человек. Предположительно, четверо детей 15, 14, 9 и 2 лет и их 36-летняя мать погибли в результате отравления угарным газом, сообщает ИА «Взгляд-инфо». На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

По данным администрации Энгельсского района, многодетная семья проживала в одноэтажном доме с газовым печным отоплением. Мать трудилась продавцом, а отец работал по ночам, поэтому в момент трагедии его не было дома. Семья характеризуется положительно. В районной администрации заявили, что возьмут на себя расходы на похороны.

Как сообщал «Новый День», 6 ноября в городе Бийске Алтайского края от отравления угарным газом погибли 5 человек, в том числе двое детей. Еще два человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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