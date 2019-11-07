Более 30 детей отравились в поезде «Владикавказ – Москва»

Дети, возвращавшиеся из санатория на Кавказе, подхватили кишечную инфекцию в поезде. СКР возбудил уголовное дело.

44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет следовали на поезде «Владикавказ – Москва» из Минеральных Вод. Вечером 6 ноября восемь детей пожаловались на ухудшение самочувствия. На железнодорожной станции «Россошь» им была оказана медицинская помощь.

Позже с теми же симптомами к сопровождающему обратился еще 21 ребенок. По прибытии в столицу заболевших госпитализировали.

Уголовное дело возбуждено по . 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – сообщили в пресс-службе СКР. Расследование продолжается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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