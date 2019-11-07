Во Владимирской области подростка пырнули ножом из-за долга в 500 рублей

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Кольчугино по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни (п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ).

Установлено, что 5 ноября подозреваемый пригласил домой приятелей отметить свое совершеннолетие. Ближе к ночи именинник в состоянии опьянения припомнил 17-летнему гостю, что он должен ему 500 рублей и потребовал немедленно вернуть деньги. В ходе словесной перепалки подозреваемый ударил приятеля ножом в область селезенки. Парень с трудом добрался до дома, где родные вызвали ему скорую медицинскую помощь. Пострадавшего прооперировали, он находится под наблюдением врачей.

Следователь СК России намерен ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Следователем СК России также привлечено внимание органов системы профилактики к семье, где воспитывается пострадавший несовершеннолетний, в целях оказания необходимой помощи по корректировке жизненных условий подростка.

Владимир, Иван Гридин

Владимир. Другие новости 07.11.19

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