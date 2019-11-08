«Он все разнес!»: енот пробрался в подмосковный дом и устроил погром (ВИДЕО)

В Подмосковье енот забрался в частный дом, напугал жильцов и устроил погром. Инцидент произошел в поселке Красково под Люберцами.

По словам хозяйки дома, она ненадолго отлучилась, а когда вернулась – увидела незваного хвостатого гостя, который ходил на задних лапах. Женщина призналась, что очень сильно испугалась. Похождения енота обошлось хозяевам дома в круглую сумму, сообщает издание «Подмосковье сегодня». «Он все разнес», – возмутилась хозяйка дома. Мохнатый бандит, по ее словам, отковырял плинтус, погрыз линолеум и разбросал вещи.

Енот разнес подмосковный дом

Женщине пришлось выставить перед енотом миску с едой, чтобы его остановить. Однако это утихомирило пушистого зверька ненадолго. Хозяйка была вынуждена вызвать сотрудников Люберецкой ветеринарной станции. Они забрали енота и сделали прививки от бешенства домашним питомцам.

Сейчас хищник находится на двухнедельном карантине, ведет себя спокойно. По словам сотрудников станции, скорее всего, енот домашний, поскольку эти животные не характерны для подмосковной фауны. Если хозяин не объявится в ближайшие дни, зверька отправят в приют или заповедник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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