Бросился тушить чужой дом: глава района Смоленской области погиб, помогая пожарным

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб во время тушения пожара в частном доме. Об этом сообщил губернатор региона в своем твиттере.

Инцидент случился вечером 8 ноября. По словам руководителя области, Макаров помогал тушить пожар в чужом доме. «Замечательный был человек и отличный глава», – написал Островский, отметив, что гибель чиновника «очень большая потеря и для семьи, и для общества».

По информации регионального главка МЧС, пожар произошел в одном из домов на Школьном проезде в поселке Холм-Жирковский. Сообщение о возгорании поступило в 21:30. На месте работали 4 пожарных.

Макаров возглавил администрацию Холм-Жирковского района в августе 2014 года.

Смоленск, служба информации РИА «Новый День»

Смоленск. Другие новости 09.11.19

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