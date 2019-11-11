Три ребенка погибли при пожаре под Курском, родители спаслись

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курской области, сообщили в МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в двухквартирном доме в поселке Пристень Пристенского района поступило спасателям в 06:38. Огонь был ликвидирован в 06:52.

В результате пожара в жилом дома выгорела квартира на площади 35 квадратных метров. На месте происшествия обнаружены тела троих детей. Родителям и одному ребенку удалось спастись.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Добавим, что в ночь на понедельник произошел пожар в жилом доме в Петропавловске-Камчатском, в результате которого пострадали трое детей. Двух из них госпитализировали с отравлением продуктами горения, еще одного с ожогами.

Курск, служба информации РИА «Новый День»

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