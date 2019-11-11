Под Тулой полицейский-стажер застрелил мужчину

В Алексинском районе Тульской области полицейский-стажер во время конфликта застрелил одного мужчину и ранил второго. В областном УМВД назначена служебная проверка.

По предварительным данным, инцидент произошел в День сотрудника органов внутренних дел. Стажер полиции и его брат стали участниками конфликта с группой лиц из 15 человек. Один из них ранил брата правоохранителя из травматического оружия.

В ответ стажер открыл огонь из зарегистрированного охотничьего ружья. Как сообщили в пресс-службе полиции, он сначала стрелял в воздух, а затем выстрелил в сторону нападавших. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

«В УМВД назначена служебная проверка, в ходе которой будут изучены все детали случившегося и принято решение о дисциплинарных наказаниях лиц, ответственных за профилактику противоправных деяний среди личного состава», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что стажер не будет принят на службу в органы внутренних дел, а его поручителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки передадут следователям.

Тула, Служба информации РИА «Новый День»

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